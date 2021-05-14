Спецназовцы ЦВО вакцинировались от COVID-19 в Самарской области

В Самарской области военнослужащие и гражданский персонал соединения спецназа Центрального военного округа полностью завершили вакцинацию от коронавируса. Им введены первый и второй компоненты вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»).

К вакцинации были привлечены все категории военнослужащих и гражданский персонал, которые ранее не болели COVID-19. Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводили информирование о воздействии препарата на организм человека.

Вакцинация проводилась только после осмотра и консультирования вакцинируемого терапевтом, а также подписания согласия на введение компонентов препарата.