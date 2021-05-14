Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Руководители регионов рассказали Шойгу о создании центров патриотического воспитания «Авангард»

Алексей Курильченко
21:19 14.05.2021
Руководители регионов рассказали министру обороны о работе над созданием центров патриотического воспитания молодежи «Авангард».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Поручение президента России Владимира Путина о создании в стране центров патриотического воспитания молодежи «Авангард» выполняется, рассказали руководители российских регионов на селекторном совещании, которое провел в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что во всех районах региона работают 224 центра движения «Юнармия» и их опыт будет использован при создании центров «Авангард».

«Мы абсолютно поддерживаем цели создания центров "Авангард", и с осени 2020 года уже приступили к их созданию», - сказал Любимов.

По его словам, планируется создать два центра в Рязани и один - за городом, где будет создана необходимая полевая инфраструктура.

Министр обороны РФ поставил задачу командованию Воздушно-десантных войск взять кураторство над развитием центров «Авангард», где дислоцируются соединения ВДВ и, в частности, в Рязанской области.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что центр «Авангард» в столице региона уже создан и оборудован, он будет работать круглогодично, его пропускная способность – 280 ребят. 17 мая заезжает первая смена, отметил Цивилев. Он также сообщил, что центры «Авангард» в соответствии с поручением президента РФ планируется открыть еще в двух городах региона с населением более 100 тысяч человек.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в шести городах региона планируется открыть центры «Авангард». Педагогический состав создаваемых центров уже сейчас на 40% укомплектован из офицеров запаса.

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что центр «Авангард» будет функционировать на базе уже существующих структур, которых ранее занимались в регионе военно-патриотической работой. Пропускная способность – более шести с половиной тысяч ребят в год.

В свою очередь директор АНО «Авангард» Дарья Борисова сообщила на совещании, что министром обороны, руководителями Москвы и Московской области принято решение об укрупнении центра, размещенного в подмосковном парке «Патриот». Дополнительно будут построены жилые корпуса и вся необходимая инфраструктура. Это позволит вдвое увеличить количество обучаемых здесь детей – с 600 до 1 200 человек за одну смену, сказала Борисова.

Все принявшие участие в совещании руководители регионов отмечали, что находятся в тесном контакте с командованием военных округов, объединений, начальниками гарнизонов при создании и организации работы центров «Авангард».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:55 В стране и мире
Видео
«Темная благотворительность»: что известно о вызвавших нехватку бензина в США хакерах
21:20 В стране и мире
«99% после нее не болеют»: Собянин рассказал о вакцинации от COVID-19
20:08 В стране и мире
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика
19:39 В стране и мире
Видео
СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве девочки в Нижегородской области
17:49 Армия
Видео
Шойгу указал на высокую востребованность центров военно-патриотического воспитания «Авангард»
Популярное
Популярное
Аппарат «Вояджер» зафиксировал межзвездный шум за пределами Солнечной системы
«Тлеющие угли в мангале»: в реакторе Чернобыльской АЭС усилились ядерные реакции
Видео
«Было ожидаемо»: брат рассказал об учительнице, закрывшей ребенка при стрельбе в Казани
Врач назвал щекотливый признак диабета
Видео
Психиатр рассказал, как вести себя с агрессивными людьми
Видео
Психиатр раскрыл механизм проведения психиатрической экспертизы подозреваемого в стрельбе в казанской школе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.