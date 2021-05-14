Руководители регионов рассказали Шойгу о создании центров патриотического воспитания «Авангард»

Поручение президента России Владимира Путина о создании в стране центров патриотического воспитания молодежи «Авангард» выполняется, рассказали руководители российских регионов на селекторном совещании, которое провел в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что во всех районах региона работают 224 центра движения «Юнармия» и их опыт будет использован при создании центров «Авангард».

«Мы абсолютно поддерживаем цели создания центров "Авангард", и с осени 2020 года уже приступили к их созданию», - сказал Любимов.

По его словам, планируется создать два центра в Рязани и один - за городом, где будет создана необходимая полевая инфраструктура.

Министр обороны РФ поставил задачу командованию Воздушно-десантных войск взять кураторство над развитием центров «Авангард», где дислоцируются соединения ВДВ и, в частности, в Рязанской области.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что центр «Авангард» в столице региона уже создан и оборудован, он будет работать круглогодично, его пропускная способность – 280 ребят. 17 мая заезжает первая смена, отметил Цивилев. Он также сообщил, что центры «Авангард» в соответствии с поручением президента РФ планируется открыть еще в двух городах региона с населением более 100 тысяч человек.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в шести городах региона планируется открыть центры «Авангард». Педагогический состав создаваемых центров уже сейчас на 40% укомплектован из офицеров запаса.

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что центр «Авангард» будет функционировать на базе уже существующих структур, которых ранее занимались в регионе военно-патриотической работой. Пропускная способность – более шести с половиной тысяч ребят в год.

В свою очередь директор АНО «Авангард» Дарья Борисова сообщила на совещании, что министром обороны, руководителями Москвы и Московской области принято решение об укрупнении центра, размещенного в подмосковном парке «Патриот». Дополнительно будут построены жилые корпуса и вся необходимая инфраструктура. Это позволит вдвое увеличить количество обучаемых здесь детей – с 600 до 1 200 человек за одну смену, сказала Борисова.

Все принявшие участие в совещании руководители регионов отмечали, что находятся в тесном контакте с командованием военных округов, объединений, начальниками гарнизонов при создании и организации работы центров «Авангард».