В стране и мире В Саранске арестовали бывшего вице-губернатора Мордовии Кира Карон Суд заключил под стражу бывшего вице-губернатора Мордовии. © Фото: Юрий Глебов РИА Новости Читайте нас на: В Саранске суд заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Мордовии - министра целевых программ Алексея Меркушкина. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Следственного управления СК РФ по Мордовии. «Бывший заместитель председателя правительства Республики Мордовия заключен под стражу на два месяца по обвинению в даче взятки», - сказала собеседница агентства. Меркушкин обвиняется в даче взятки в размере семи миллионов рублей. По версии следствия, правонарушение произошло в 2015 году, когда подозреваемый, являющийся фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», передал взятку управляющему отделением - Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика