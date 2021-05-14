В Саранске арестовали бывшего вице-губернатора Мордовии
Суд заключил под стражу бывшего вице-губернатора Мордовии.
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В Саранске суд заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Мордовии - министра целевых программ Алексея Меркушкина. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Следственного управления СК РФ по Мордовии.
«Бывший заместитель председателя правительства Республики Мордовия заключен под стражу на два месяца по обвинению в даче взятки», - сказала собеседница агентства.
Меркушкин обвиняется в даче взятки в размере семи миллионов рублей. По версии следствия, правонарушение произошло в 2015 году, когда подозреваемый, являющийся фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», передал взятку управляющему отделением - Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.