«За штурвалом исполина»: экипажи Ту-95МС отработали действия при внештатных ситуациях во время полета

В Саратовской области экипажи Ту-95МС провели плановые полеты. В ходе их выполнения летчики дальней авиации отработали полеты строем, на установленных дистанциях и интервалах.

Особое внимание уделялось отработке действий при возникновении внештатных ситуаций. В том числе были отработаны сценарии ухода на второй круг, посадки с выключенными приборами и остановки одного из двигателей в полете.

Главной задачей летной смены являлось поддержание натренированности экипажей.

На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.