Средства за выставленные на аукционе работы Сергея Шойгу пойдут на благотворительность

Сегодня в штаб-квартире Русского географического общества в Москве проходит благотворительный аукцион «Творчество ради жизни». На нем будут представлены работы министра обороны РФ Сергея Шойгу: картины, декоративная деревянная ваза, стол из дерева ручной работы.

Аукцион организован Благотворительным фондом Константина Хабенского, который оказывает адресную помощь, оплачивает диагностику и лечение детей, а также организует реабилитационные программы. Именно поэтому Сергей Шойгу принял решение выставить свои работы в поддержку Фонда.

Собранные в рамках аукциона средства помогут оплатить нейрохирургическое лечение и медицинские препараты для подопечных Фонда Хабенского — мальчиков и девочек с опухолями мозга.

В ходе мероприятия также прозвучат рассказы из книги Сергея Шойгу «Про вчера» в исполнении народного артиста России Константина Хабенского и актера Сергея Бурунова.

За 13 лет работы Фонда помощь была оказана более 3000 детям и молодым взрослым, свыше 8500 подопечных и членов их семей получили своевременную психологическую поддержку, более 7000 врачей при поддержке Фонда приняли участие в различных образовательных проектах, а 108 поставок современного высокотехнологичного оборудования были реализованы для 10 медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.