Против 557 воров в законе на Украине введены санкции

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа», - говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

Зеленский не уточнил имена тех, кто попал под санкции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны. Документ предусматривает санкции против двух компаний из России сроком на три года.