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Для военнослужащих ЮВО в Абхазии испекли две тысячи куличей на Пасху

Анна Берестовая
04:02 01.05.2021
Повара изготовили около двух тысяч пасхальных куличей для военнослужащих ЮВО в Абхазии.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В канун Светлой Пасхи пекари российской военной базы Южного военного округа в Абхазии испекли более двух тысяч куличей для православных военнослужащих. Пасхальные куличи были изготовлены в традиционных формах, при выпекании применялись исключительно натуральные продукты, мука, сахар, сливочное масло, изюм, творог и молоко.

Всю приготовленную выпечку освятил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Зизо в солдатской столовой. Попробовать приготовленные куличи сможет каждый военнослужащий завтра во время завтрака. Также повара покрасили более пяти тысяч пасхальных яиц.

В росписи и оформлении пасхальных куличей и яиц вместе с поварами приняли участие дети из юнармейского отряда российской военной базы ЮВО в Абхазии, которые подготовили праздничные открытки и рисунки. Пасхальные изделия после чина освящения также будут переданы военнослужащим ЮВО на полигоны Цабал и Нагвалоу.

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