«Коронавирус не исчез»: мир продолжает борьбу с пандемией

В красной зоне все еще много пациентов. Первая городская больница Владивостока заполнена на 100%. Здесь ужасающая атмосфера. Из 40 человек, 4 в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Эти пациенты попали сюда еще на майских праздниках - все поздно обратились за помощью.

«В день мы выписываем по 4-7 человек, но, к сожалению, столько же прибывает. В среднем и тяжелом состоянии. Молодежь стала хуже переносить, чем, например, в ноябре. Видимо вирус как-то мутировал», - рассказывает заведующая инфекционным отделением ВКБ №1 Любовь Сахоненко.

Ситуация с коронавирусом вызывает опасения медиков по всей стране. В столице больше 3,8 тысяч заболевших за сутки - это максимум с середины января.

«Конечно, коронавирус никуда не исчез. Ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной. Цифры заболеваемости нас не радуют. Но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдет», - заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Единственный выход - массовая вакцинация. Прививку можно сделать в торговых центрах, на стадионах, при поликлиниках, в мобильных передвижных пунктах. В Домодедове - на базе горбольницы - с начала недели два пункта вакцинации работают круглосуточно. Стоит подумать о прививке и тем, кто уже переболел

«Люди, которые перенесли заболевание, особенно если они перенесли легкую форму заболевания. Желательно им тоже прививаться. Потому что очень возможно, что иммунный ответ не вполне полный», - считает главный научный сотрудник Института биологии гена РАН Анатолий Альтштейн

А вот при вакцинации получить более прочный иммунитет вероятность куда выше. Наши препараты эффективны от всех известных штаммов коронавируса - напоминают специалисты. Сейчас самый заразный - индийский. Накануне появились сообщения, что он мог появиться сразу в двух городах, где учатся студенты из Индии - в Перми и Уляьновске.

«Есть ли у нас индийский штамм вируса? У нас британский есть, южноафриканский. Да, от них мы все направили анализы в Саратовский научно-исследовательский институт. От всех обследованных у троих индийский вирус», - сообщила начальник отдела эпидемиологического контроля Роспотребнадзора по Ульяновской области Диляра Хакимова.

В самой Индии сегодня начали применять российскую вакцину «Спутник V». Сейчас это единственный шанс на спасение тысяч людей. Общее количество инфицированных за все время эпидемии достигло уже 25 миллионов. Госпитали и крематории переполнены. В сети появилось видео, на котором беременная женщина рассказывает о тяжелых последствиях коронавируса.

«Не стоит недооценивать корону… Ужасные симптомы… Я с трудом говорю. Я никому не пожелаю пройти через это. Не хочу, чтобы у кого-нибудь были такие же симптомы», - рассказывает Димпл Арорай.

Справиться с болезнью женщине так и не удалось. Число погибших от коронавируса в Индии превысило уже 262 тысячи человек.

А в Японии сотни людей маршем идут вокруг Национального стадиона в Токио. Они требуют погасить олимпийский огонь, эстафета которого прямо сейчас проходит по регионам страны. Десятки городов массово отказываются от приема иностранных спортсменов. С призывом отменить Олимпиаду выступают врачи, подписавшие обращение к правительству. Петицию за отмену Игр за несколько дней подписали больше 350-ти тысяч человек.