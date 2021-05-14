В стране и мире СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве девочки в Нижегородской области Алексей Курильченко В поселке Большое Козино задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. © Видео: СК РФ © Фото: СК РФ Читайте нас на: Следственный комитет России официально сообщил о задержании 49-мужчины, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в поселке Большое Козино Нижегородской области. О ходе следствия сообщила старший помощник руководителя следственного управления Юлия Склярова. «Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую малолетнюю девочку. В лесополосе поселка он напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения. После чего скрылся с места преступления», - заявила Склярова. На месте жительства подозреваемого проводится обыск. Следователи проводят допрос задержанного. Ранее стало известно, что мужчина был судим за изнасилования и насильственные действия. Следователи обращались к местным жителям с просьбой помочь в опознании подозреваемого. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика