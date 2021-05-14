«Пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дворец»: в Санкт-Петербурге открыли парадные залы Махайловского замка

Парадные залы Михайловского замка в Санкт-Петербурге открыли после реставрации. Реставрация помещений Михайловского замка завершена на 90% и будет продолжена.

«Пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дворец. Действительно, сколько лет, почти столетий, этот дворец находился в жутком состоянии», - сказала заместитель генерального директора Государственного Русского музея Евгения Петрова.

Строки Пушкина о Михайловском замке только теперь потеряли свою актуальность. Закончилась реставрация парадных залов личной резиденции императора Павла Первого. Хозяин замка прожил здесь всего 40 дней. Он был убит заговорщиками, не успев насладиться всей этой роскошью.

В Большом Тронном зале восстановили весь интерьер. На стенах позолота и зеленый бархат, который заказали на французской мануфактуре. Не хватает здесь только трона, он был утрачен еще в 19-ом веке, но планируют воссоздать его копию.

Специалисты восстановили камины, мраморные панели на стенах, вернулись на место и Мальтийские кресты. Ведь Павел Первый был магистром ордена. Сложнейшие работы здесь были выполнены по поручению президента России Владимира Путина. Результаты работы оценила министр культуры Ольга Любимова.

«Невозможно представить, что такого уровня работы были сделаны реставраторами всего за два года - это абсолютный подвиг. Но мы понимаем, с какой радостью, насколько долгожданный это был труд, насколько единодушно все за это "бились"», - поделилась министр культуры РФ Ольга Любимова.

В галерее Арабесок, где установлены скульптуры из Летнего сада, еще предстоит восстановить настенные росписи. Ведь когда-то они мало чем уступали знаменитым «Лоджиям Рафаэля».

Вместо двух картин английского живописца Аткинсона пока висят баннеры. Оригиналы хранятся в Третьяковской галерее. Русский музей ведет переговоры, чтобы вернуть их обратно.

Скоро работы начнутся в самом мистическом помещении замка, в спальне императора Павла Первого. Именно здесь он и был задушен заговорщиками. По легенде призрак бедного Павла до сих пор бродит по коридорам и залам замка, но реставрационные работы все таки не должны его потревожить.