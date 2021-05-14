Улица, свободная от асфальта: в Орле возбуждено дело из-за нежелания мэра ремонтировать дорогу

Труженице тыла Анне Валуевой 94 года. Она едва сдерживает слезы, вспоминая, как накануне Дня Победы к ней прорывалась бригада скорой помощи.

«Они быстро приехали и шли пешком, я не знаю, вы-то как приехали», - удивляет прибытию съемочной группы пенсионерка.

Вопрос риторический - группа тоже пришла пешком. Скорая помощь увязла за километр до адреса пациентки. То, что ведет к дому, где всю жизнь прожила Анна Валуева, назвать дорогой язык не поворачивается. По ее воспоминаниям, даже во время войны фронтовая дорожка в этой деревне в пригороде Орла и то была лучше, в доме захватчики устроили штаб.

Когда в 1943 году Красная армия освободила город первого салюта, Анне Валуевой было 16. Всю жизнь она проработала на химическом комбинате, ветеран труда. Но на просьбы отремонтировать дорогу к дому она и другие жители села всегда получали отказ.

«И подписи собирали, и я сколько раз звонила - говорят, "денег нет, а в последнее время ваш поселок неперспективный"», - рассказывает дочь Анны Антонина.

Скорая помощь сюда приехать просто не может. На тот вызов к 94-летней пациентке отправилась бригада фельдшера Александра Крылова.

«И мы пошли, с одного бугра на другой, бугор, грязь, встретилась машина, еле-еле она вылезла. Вы не представляете - мы еле дошли, больную обслужили, а если был бы отек легких, вы понимаете, надо было нести сидячее кресло, а это бы не получилось», - рассказывает фельдшер.

Медработники рассказали об этой ситуации, обратились в независимый профсоюз и средства массовой информации, чтобы привлечь внимание к проблеме. По словам медиков, идти пешком по раскисшей грязи, чтобы спасти жизнь пациента, приходится чуть ли не еженедельно.

По публикациям СМИ, проверку проводит прокуратура. Зато деньги нашлись на ремонт дороги, что ведет к особняку орловского мэра Юрия Парахина. Заасфальтировать этот участок стоило муниципальному бюджету более 42 миллионов рублей. Градоначальника вызвали на допрос.

«Претензии правоохранителей в том, что, будучи главой Орловского района, подписал документ на приемку объекта по строительству дороги в районе, в рамках которого допущена в проектной документации техническая ошибка с наименованиями улиц», - заявил мэр.

Технической ошибкой мэр называет то, что на самом деле деньги были выделены на ремонт других дорог. Одна из них - на противоположном берегу реки. Но улица свободная - так и осталась свободной от асфальта, да еще и бугристая - тоже соответствовала своему названию, пока ее не отремонтировали сами местные жители. Асфальт положили как раз там, где проходит дорога к дому мэра. Об этом даже писали местные СМИ более полугода назад. Но уголовное дело возбудили только после того, как в Орел направилась специальная проверка Генеральной прокуратуры.

«По результатам вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации 26.03.2021 СУ СК России по Орловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ, а 07.04.2021 - в отношении Парахина Ю.Н. по части 1.1 статьи 293 УК РФ», - говорится в документе.

Мэру Орла вменяют халатность и превышение должностных полномочий. В селе Сабурово об этом деле пока слышали немного, но сегодня у жителей настоящий праздник. Впервые за долгое время на разбитой дороге появился трактор.