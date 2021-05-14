Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Улица, свободная от асфальта: в Орле возбуждено дело из-за нежелания мэра ремонтировать дорогу

Алексей Курильченко
Константин Худолеев
18:59 14.05.2021
На одной из улиц в пригороде Орла уже долгое время не кладут асфальт - застревает даже скорая помощь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Труженице тыла Анне Валуевой 94 года. Она едва сдерживает слезы, вспоминая, как накануне Дня Победы к ней прорывалась бригада скорой помощи.

«Они быстро приехали и шли пешком, я не знаю, вы-то как приехали», - удивляет прибытию съемочной группы пенсионерка.

Вопрос риторический - группа тоже пришла пешком. Скорая помощь увязла за километр до адреса пациентки. То, что ведет к дому, где всю жизнь прожила Анна Валуева, назвать дорогой язык не поворачивается. По ее воспоминаниям, даже во время войны фронтовая дорожка в этой деревне в пригороде Орла и то была лучше, в доме захватчики устроили штаб.

Когда в 1943 году Красная армия освободила город первого салюта, Анне Валуевой было 16. Всю жизнь она проработала на химическом комбинате, ветеран труда. Но на просьбы отремонтировать дорогу к дому она и другие жители села всегда получали отказ.

«И подписи собирали, и я сколько раз звонила - говорят, "денег нет, а в последнее время ваш поселок неперспективный"», - рассказывает дочь Анны Антонина.

Скорая помощь сюда приехать просто не может. На тот вызов к 94-летней пациентке отправилась бригада фельдшера Александра Крылова.

«И мы пошли, с одного бугра на другой, бугор, грязь, встретилась машина, еле-еле она вылезла. Вы не представляете - мы еле дошли, больную обслужили, а если был бы отек легких, вы понимаете, надо было нести сидячее кресло, а это бы не получилось», - рассказывает фельдшер.

Медработники рассказали об этой ситуации, обратились в независимый профсоюз и средства массовой информации, чтобы привлечь внимание к проблеме. По словам медиков, идти пешком по раскисшей грязи, чтобы спасти жизнь пациента, приходится чуть ли не еженедельно.

По публикациям СМИ, проверку проводит прокуратура. Зато деньги нашлись на ремонт дороги, что ведет к особняку орловского мэра Юрия Парахина. Заасфальтировать этот участок стоило муниципальному бюджету более 42 миллионов рублей. Градоначальника вызвали на допрос.

«Претензии правоохранителей в том, что, будучи главой Орловского района, подписал документ на приемку объекта по строительству дороги в районе, в рамках которого допущена в проектной документации техническая ошибка с наименованиями улиц», - заявил мэр.

Технической ошибкой мэр называет то, что на самом деле деньги были выделены на ремонт других дорог. Одна из них - на противоположном берегу реки. Но улица свободная - так и осталась свободной от асфальта, да еще и бугристая - тоже соответствовала своему названию, пока ее не отремонтировали сами местные жители. Асфальт положили как раз там, где проходит дорога к дому мэра. Об этом даже писали местные СМИ более полугода назад. Но уголовное дело возбудили только после того, как в Орел направилась специальная проверка Генеральной прокуратуры.

«По результатам вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации 26.03.2021 СУ СК России по Орловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ, а 07.04.2021 - в отношении Парахина Ю.Н. по части 1.1 статьи 293 УК РФ», - говорится в документе.

Мэру Орла вменяют халатность и превышение должностных полномочий. В селе Сабурово об этом деле пока слышали немного, но сегодня у жителей настоящий праздник. Впервые за долгое время на разбитой дороге появился трактор.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:55 В стране и мире
Видео
«Темная благотворительность»: что известно о вызвавших нехватку бензина в США хакерах
21:20 В стране и мире
«99% после нее не болеют»: Собянин рассказал о вакцинации от COVID-19
20:08 В стране и мире
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика
19:39 В стране и мире
Видео
СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве девочки в Нижегородской области
17:49 Армия
Видео
Шойгу указал на высокую востребованность центров военно-патриотического воспитания «Авангард»
Популярное
Популярное
Аппарат «Вояджер» зафиксировал межзвездный шум за пределами Солнечной системы
«Тлеющие угли в мангале»: в реакторе Чернобыльской АЭС усилились ядерные реакции
Видео
«Было ожидаемо»: брат рассказал об учительнице, закрывшей ребенка при стрельбе в Казани
Врач назвал щекотливый признак диабета
Видео
Психиатр рассказал, как вести себя с агрессивными людьми
Видео
Психиатр раскрыл механизм проведения психиатрической экспертизы подозреваемого в стрельбе в казанской школе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.