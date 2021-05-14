Тайм-аут в деле о госизмене: кому выгоден домашний арест Медведчука

Вместо тюремной камеры в СИЗО, как того требовал прокурор, Медведчук отправлен под домашний арест. Сам подсудимый на кадрах из зала суда приговор выслушивает спокойно и без эмоций. Зато радуются его адвокаты - в деле по статье о госизмене пока тайм-аут. А дальше решение однозначно будут обжаловать. Сам лидер украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» с ним не согласен. И уже после, отвечая на вопросы журналистов, назовет все обвинения против себя политическими репрессиями.

Сторона обвинения предлагала еще внести залог в размере 10,5 миллиона долларов. Видимо забыв, что все счета Медведчука арестованы из-за наложенных ранее санкций. Он в «черном списке» народных депутатов - лично составленным президентом Украины.

«Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности. Будут еще "минусы", пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами», - пишет украинское издание Focus.

Коммерческая деятельность на территории России, двойное гражданство - все это повод для внутренних санкций, посчитал Владимир Зеленский. Кого еще добавить в ряды провинившихся, в эти минуты решают на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Так что уже в ближайшее время он может пополниться.

Сам Медведчук много раз выступал с призывами наладить отношения с Россией. Неоднократно встречался с президентом Путиным, на личном примере показывал - диалог возможен. Но у властей Украины на это свои взгляды. Так что теперь ему придется сидеть под домашним арестом два месяца.

«Это политическое преследование, попытка запугать оппозицию и ничего более. Ничего этого не удастся, разные были ситуации. Мы будем продолжать бороться за нашего избирателя, отстаивать его права, права русскоязычного населения страны. Нас не запугаешь. Мы обеспечим полноценную деятельность коллегии Медведчука в условиях домашнего ареста. Мы организовали видеосвязь, и он будет участвовать в политической жизни, как и был», - заявил депутат Юрий Бойко.

Депутат Медведчук не угодил тем, что отдал в российскую юрисдикцию газовое месторождение, которым владел. Находится оно в Черном море недалеко от Керчи. А после воссоединения Крыма с Россией все, что там происходит, совершается исключительно в российском правовом поле.

Как и все операции с недвижимостью на полуострове. Об этом ли не знать самому Зеленскому? Ведь его семья владеет шикарными апартаментами в Ялте. Пентхаус с видом на море и Ливадийский дворец. Из квартиры, что в элитном жилом комплексе поселка Ливадия, - прямой выход на крышу. А там открытый солярий и даже бассейн.

Одно время квартира была выставлена на продажу. За нее хотели немалых денег. Впрочем объявление с сайта вскоре убрали, а риелтор перестала отвечать на звонки. Сейчас владелец апартаментов не изменился. Это подтверждают и в правительстве Крыма.

А еще себе Зеленский позволяет работать с российскими компаниями. И это уже не шутки. К примеру «95-й квартал» регулярно приносит доход украинскому президенту. Данные есть и в его декларации. По телевизору крутили сериал «Папик», который оказался весьма прибыльным проектом. Так что обложить санкциями российские каналы - это не повод перестать с ними работать. Точно так же и сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли при всех запретах нашли способ показать российской аудитории.

Похоже, санкции - мера выборочная. И на юмор не распространяется. Кому сейчас точно не до смеха, так это Виктору Медведчуку - пока он будет носить электронный браслет. Точку в деле поставят только в июле.