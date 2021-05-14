Шойгу заявил, что центры военно-патриотического воспитания «Авангард» с начала года посетили свыше 20 тысяч человек

В российских регионах создано 27 учебно-методических центров (УМЦ) военно-патриотического воспитания (ВПВ) молодежи «Авангард», в 2021 году их посетили более 20 тысяч человек, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сейчас в субъектах Российской Федерации 27 центров. В 17 из них уже проводятся учебные сборы и тематические смены военно-патриотической направленности. С начала года их посетило свыше 20 тысяч человек. Остальные центры откроются в ближайшее время - после снятия ограничений», - сказал Шойгу на селекторном совещании с участием высших должностных лиц субъектов.

На совещании будет рассмотрено, как выполняется распоряжение президента РФ по созданию УМЦ ВПВ молодежи «Авангард», добавил министр.

«Одной из национальных целей развития страны до 2030 года является воспитание гармоничной, социально ответственной личности с активной гражданской позицией. Для решения этой задачи необходимо сформировать особую современную образовательную среду. И центры в полной мере позволяют это сделать», - отметил Шойгу.

Он, в частности, сообщил что в «Авангарде» на территории подмосковного парка «Патриот» успешно используются новые образовательные технологии, интерактивные учебно-методические комплексы и цифровой контент, вводятся элементы искусственного интеллекта.

«С марта - после возобновления очной подготовки - в нем прошли обучение более 4 000 школьников Московского региона», - сказал Шойгу.

По его словам, от детей и их родителей получены исключительно положительные отзывы, многие ребята выразили желание снова побывать там.