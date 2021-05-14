Рухнувший пласт железа с крыши накрыл автопарковку: кадры непогоды из Вологды, где ветер сносил кровлю с домов

Порывы ураганного ветра, который обрушился на Вологду вечером, 13 мая, натворили немало недобрых дел. Как образно выразились жители города в соцсетях: «5 минут ветра - разрушено полгорода».

Такую формулировку масштаба бедствия не стоит, конечно же, воспринимать буквально, однако по факту - есть и серьезные последствия. Так со здания на улице Ленинградская 97Б сорвало крышу. Огромный пласт железа, к которому добавилось еще и дерево, рухнул прямо на автопарковку, что запечатлела камера наблюдения. Впечатляющее видео появилось в соцсети ВКонтакте.

Пласт кровли накрыл сразу несколько автомобилей, всего их стояло там более десяти. К счастью, по данным портала Оnlinevologda, - обошлось без человеческих жертв.