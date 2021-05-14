Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня», - уточняется в сообщении.

Кроме того, российский президент подтвердил настрой на продолжение посреднических усилий и поддержание контактов с Ереваном и Баку.

Также были затронуты вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

В свою очередь Пашинян выразил признательность Путину и высказался в пользу конструктивного диалога, чтобы возникающие проблемы разрешались исключительно политико-дипломатическими средствами.

В пресс-службе отметили, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны поздно вечером в четверг, 13 мая.