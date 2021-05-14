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Вакцинированным американцам разрешили не носить маски

Валентина Пескова
00:28 14.05.2021
Новые рекомендации для граждан США касаются только прогулок на свежем воздухе, а вот в самолетах, поездах и  автобусах масочный режим по-прежнему нужно будет соблюдать всем, даже сделавшим прививку от COVID-19.
Вакцинированным американцам разрешили не носить маски
© Фото: Braulio Jatar Keystone Press Agency Globallookpress
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Вакцинированные жители США могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию. Об этом объявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Рошель Валенски.

«Полностью вакцинированным людям больше не нужно носить маску или физически дистанцироваться в любых случаях, за исключением тех, когда этого требуют федеральные законы, а также законы и правила штатов, в том числе руководства учреждений или рабочих мест», - цитирует Валенски сайт CDC.

Отдельно оговорено, что данное разрешение не касается тех получивших прививку лиц, которые находятся в самолетах, поездах и автобусах - им по-прежнему нужно будет носить медицинские маски. То же самое касается и ряда учреждений, таких как больницы, дома престарелых и тюрьмы.

Свое решение о снятии требования о ношении масок в центре по контролю и профилактике заболеваний объяснили тем, что вакцинация снижает риск заражения и передачи вируса, а не только предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерть от него.

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