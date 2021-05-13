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Нутрициолог рассказала, сколько можно сидеть на диете

Светлана Головина
09:34 13.05.2021
По словам специалиста, самостоятельно можно использовать только кратковременные диеты до трех недель.
Нутрициолог рассказала, сколько можно сидеть на диете
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress
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Чтобы минимизировать негативные последствия для организма во время снижения веса, диета должна быть кратковременной и с обязательными перерывами. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

Специалист отметила, что продолжительность диеты зависит от состояния здоровья худеющего, цели и строгости ограничений. Достаточно продолжительные диеты назначаются только врачом.

Белоусова советует не использовать два-три дня голодовки ради какого-то мероприятия, а выбирать умеренную диету на протяжении двух-трех недель.

«За две-три недели происходит переключение пищевых привычек. Мой пациент говорил, что очень хотел колбасы, но через 21 день как выключатель в мозгу щелкнул, и больше нет такого желания», - рассказала диетолог в интервью радио Sputnik.

Также негативно может сказаться и отказ от каких-то определенных продуктов питания. Например, кето-диета, предполагающая резкое сокращение количества потребляемых углеводов за счет увеличения белков и жиров, не должна длится более двух недель. В противном случае могут пострадать клетки головного мозга, почки и мышечные клетки.

Белоусова предостерегла, что плохо подобранные диеты могут спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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