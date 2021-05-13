В Норильске снесли недостроенный многоэтажный дом
В Норильске продолжается снос недостроенных многоэтажных домов.
© Видео: inga.skiba, Instagram © Фото: inga.skiba, Instagram
В Норильске снесли недостроенный многоэтажный дом.
Микрорайон Оганер начали возводить в конце 80-х, однако в 90-х законсервировали ввиду политической ситуации в стране. С тех самых пор стройкой никто не занимался.
После того как Совет Федерации потребовал от бизнесменов начать благоустройство города, компания «Норникель» выделила деньги на снос недостроя.
Ранее в поселке Алыкель неподалеку от Норильска также снесли брошенный военными городок из девятиэтажек.