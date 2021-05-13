Многокилометровые очереди образуются на американских заправках из-за дефицита бензина

В США начался дефицит бензина. Работа крупнейшего на Восточном побережье трубопровода компании Colonial Pipeline приостановилась в результате кибератаки.

Как итог - цены на топливо начали расти. В настоящий момент галлон бензина там стоит почти три доллара - это примерно 58 рублей за литр. Об этом сообщает USA Today.

На заправках стоят многокилометровые очереди. Для того, чтобы заполнить бак машины, автомобилистам приходится ехать в соседние штаты.

Власти объявили на побережье режим чрезвычайной ситуации. Он продлится до середины июня. К этому времени в топливной компании надеются полностью разблокировать компьютерную систему управления и уничтожить вредоносную программу хакеров.