Многокилометровые очереди образуются на американских заправках из-за дефицита бензина
В Соединенных Штатах зафиксировали дефицит бензина.
© Фото: Lcpl. Isaiah Gomez, U.S. Marines, Globallookpress
В США начался дефицит бензина. Работа крупнейшего на Восточном побережье трубопровода компании Colonial Pipeline приостановилась в результате кибератаки.
Как итог - цены на топливо начали расти. В настоящий момент галлон бензина там стоит почти три доллара - это примерно 58 рублей за литр. Об этом сообщает USA Today.
На заправках стоят многокилометровые очереди. Для того, чтобы заполнить бак машины, автомобилистам приходится ехать в соседние штаты.
Власти объявили на побережье режим чрезвычайной ситуации. Он продлится до середины июня. К этому времени в топливной компании надеются полностью разблокировать компьютерную систему управления и уничтожить вредоносную программу хакеров.