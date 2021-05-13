Эксперт рассказал, как цвет напитков влияет на организм

Цвет жидкости действительно имеет определенное влияние на организм. Об этом «Звезде» рассказал тренер-реабилитолог Александр Кожевников.

Эксперт подчеркнул, что влияние цвета жидкости на организм существовало и раньше.

«Не зря в той же самой Америке, про которую сейчас все говорят, помните, были флакончики с жидкостью, которая была розового цвета - она, если не ошибаюсь, использовалась для нормализации желудочно-кишечного тракта. Это сделано не просто так. Потому что она и на цвет выглядит приятнее, и доказан ее эффект именно от розового цвета. Здесь, абсолютно, какой же эффект? Кажется слаще и вкуснее. Эффект от этого абсолютно явный», - отметил тренер.

Кожевников подтвердил, что цвет усиливает ощущение сладости, а оно, в свою очередь, сопровождается определенной ответной реакцией и со стороны гормональной системы, и нервной системы, что действительно улучшает спортивные показатели.

«Потому что нервная система - это симпатическая нервная система. Это система, отвечающая за кровообращение и за учащение частоты актов дыхания, и за сосудистое русло отвечающая система. То есть показатели, необходимые для того, чтобы быстро бегать, мгновенно разгоняться и показывать производительность спортивную, они действительно могут улучшаться», - заметил эксперт.

Тренер добавил, что данные напитки можно принимать, если это не противоречит здоровью и не будет способствовать его ухудшению.

«Безвредных совсем не бывает, конечно. Все зависит от того, какой у них состав. Будем так говорить, не сильно вредные», - отметил Кожевников.

Резюмируя, эксперт предположил, что, скорее всего, соотношение составляет 50% на 50% - из них половина тех, кто является сторонником обычной воды, остальные же, возможно, и пользуются спортивными напитками.