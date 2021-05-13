Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач рассказал, действительно ли морковь и черника помогут улучшить зрение

Алена Миронова
08:35 13.05.2021
Офтальмолог рассказал, насколько правдив миф о том, что морковь, черника и другие продукты влияют на зрение человека.
Врач рассказал, действительно ли морковь и черника помогут улучшить зрение
© Фото: Frank May, picture alliance, Globallookpress
Читайте нас на:

Утверждение о том, что морковь, черника и другие продукты влияют на зрение, является мифом. Об этом заявил врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

«‎Специально съедать килограммы моркови или потреблять тонны черники не надо, это ни к чему не приведет. Есть суточная усвояемость этих веществ организмом. Если вы съедите килограмм моркови, то это не значит, что именно килограмм моркови усвоится», - передает радио Sputnik слова специалиста.

Эксперт подчеркнул, что в продуктах на самом деле содержатся полезные для зрения вещества, однако организм может усваивать их лишь в определенных дозах - ровно столько, сколько ему необходимо. Все остальное же выходит через пищеварительный тракт.

Врач порекомендовал отстраниться от мифов и советов друзей и знакомых, а лучшего всего - пройти обследование у офтальмолога. Он отметил, что при нормальном зрении достаточно будет ежегодного посещения, при других же состояниях необходимо чаще посещать специалиста.

«Для поддержания нормального зрения достаточно здорового питания, нормированного времени труда и отдыха, а также физкультуры на свежем воздухе», - заявил медик.

Резюмируя, эксперт заметил, что в случае наличия каких-либо проблем со зрением, все рекомендации являются индивидуальными, и дать их может только лично врач.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:44 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры спасательной операции МЧС Абхазии по поиску российских туристов
06:30 В стране и мире
Видео
Правоохранители задержали разместившего сообщение о «теракте» в школе Благовещенска
06:40 Армия
Видео
Знаменитый на весь мир полигон: Капустин Яр отмечает 75-летие
05:13 В стране и мире
Видео
ВВС Израиля уничтожили многоэтажное здание в Газе
05:50 Армия
Видео
Главный защитник Юга России: Черноморский флот отмечает 238-летие
Популярное
Популярное
Видео
Психиатр провел анализ допроса подозреваемого в стрельбе в Казани
Видео
Продавец рассказал, почему он продал оружие напавшему на школу в Казани
СМИ: подросток написал о намерении повторить действия убийцы из Казани в Благовещенске
NYT: у некоторых представителей США за рубежом выявили повреждения мозга
Видео
В Казани простились с учительницей, заслонившей собой ученика
Видео
Дело пахнет клофелином: анестезиолог провела эксперимент по установлению смертельной дозы препарата
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.