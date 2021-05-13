Врач рассказал, действительно ли морковь и черника помогут улучшить зрение

Утверждение о том, что морковь, черника и другие продукты влияют на зрение, является мифом. Об этом заявил врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

«‎Специально съедать килограммы моркови или потреблять тонны черники не надо, это ни к чему не приведет. Есть суточная усвояемость этих веществ организмом. Если вы съедите килограмм моркови, то это не значит, что именно килограмм моркови усвоится», - передает радио Sputnik слова специалиста.

Эксперт подчеркнул, что в продуктах на самом деле содержатся полезные для зрения вещества, однако организм может усваивать их лишь в определенных дозах - ровно столько, сколько ему необходимо. Все остальное же выходит через пищеварительный тракт.

Врач порекомендовал отстраниться от мифов и советов друзей и знакомых, а лучшего всего - пройти обследование у офтальмолога. Он отметил, что при нормальном зрении достаточно будет ежегодного посещения, при других же состояниях необходимо чаще посещать специалиста.

«Для поддержания нормального зрения достаточно здорового питания, нормированного времени труда и отдыха, а также физкультуры на свежем воздухе», - заявил медик.

Резюмируя, эксперт заметил, что в случае наличия каких-либо проблем со зрением, все рекомендации являются индивидуальными, и дать их может только лично врач.