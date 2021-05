В стране и мире NYT: у некоторых представителей США за рубежом выявили повреждения мозга Алена Миронова По сообщениям The New York Times, у части американских представителей за рубежом выявили повреждение мозга. © Фото: Anna Altukhova, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Более 130 американских дипломатов и военных, работавших за рубежом, столкнулись с проблемами, связанными с повреждением мозга. Об этом сообщает американская ежедневная газета The New York Times, ссылаясь на бывших и нынешних официальных лиц. По имеющимся данным, изначально стало известно о 60 случаях проблем со здоровьем у представителей в Китае и на Кубе. Теперь же их зафиксировали у дипломатов в Европе и в азиатских странах. Как пишут в газете, степень повреждения варьируется от головных болей до мыслей о самоубийстве. Аналогичные инциденты стали распространяться около пяти лет назад. Администрация бывшего американского президента Дональда Трампа пыталась усилить участие Минобороны в расследовании причин произошедшего. Тем не менее, по сообщениям The New York Times, сотрудники администрации столкнулись с трудностями из-за федеральной защиты данных о здоровье, которая ограничила их доступ к необходимой информации. По сообщениям, совет национальной безопасности занимается сбором данных для выявления возможной закономерности среди ранее не зафиксированных случаях. В администрации американского лидера Джо Байдена призвали ведомства назначить координаторов, которые занимались бы выявлением причин повреждений мозга у чиновников и военных и улучшением качества медицинских услуг, которые предоставляются пострадавшим сотрудникам. Как пишут в газете, в ЦРУ создали специальное подразделение, занимающееся сбором информации о новых инцидентах. Замдиректора ведомства Дэвида Коэна назначили, в свою очередь, ответственным за расследование причин. Ему необходимо будет каждый месяц встречаться с пострадавшими сотрудниками и проводить регулярные брифинги перед членами конгресса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика