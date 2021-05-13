Банда «пострадавших» аферистов задержана под Челябинском

В Челябинской области правоохранители пресекли деятельность банды страховых аферистов. Задержанными оказались 16 человек.

Злоумышленники пытались получить выплаты за травмы, якобы полученные в пассажирских поездах. Отмечается, что в группировку входили граждане, которые выступали лже-очевидцами.

Летом 2020 года один из участников инсценировал свое падение в поезде, при котором якобы получил травму плеча. Позже ему выплатили компенсацию от страховой компании почти в 1,5 миллиона рублей.

На данный момент установлены семь подобных случаев мошенничества. Ущерб составил порядка пяти миллионов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.