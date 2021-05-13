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Знаменитый на весь мир полигон: Капустин Яр отмечает 75-летие

Светлана Головина
Антон Балзовский
06:40 13.05.2021
На территории полигона с 1946 года испытывают самое передовое вооружение российской армии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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В четверг, 13 мая, исполняется 75 лет со дня основания знаменитого на весь мир полигона Капустин Яр. Ежегодно здесь испытывают порядка двух десятков новейших образцов российского вооружения и военной техники в интересах РВСН, ВКС, Сухопутных войск и флота.  

Полигон по праву считается «колыбелью советской космонавтики», поскольку 22 июля 1951 года ракетоноситель Р-1В вывел собак Дезика и Цыгана в верхние слои атмосферы и вернул их на землю живыми. Это был первый успешный полет животных в космос, однако на протяжении 40 лет история была под грифом секретно.

Сейчас Капустин Яр - это постоянно развивающийся научно-исследовательский комплекс российских Вооруженных сил, где все работает, как единый организм.

«Полигон  уникален своим размещением, уникален своими людьми, уникален своей техникой. Пока будут нужны ракеты во всех видах, родах Вооруженных сил полигон будет жить и развиваться дальше», - сказал начальник государственного центрального межведомственного полигона Минобороны  Капустин Яр Олег Кислов.

В прилегающем к полигону городе Знаменске находится школа техников РВСН, где готовят механиков-водителей мобильных ракетных комплексов «Ярс». В учебном центре, оснащенном новейшими тренажерами и реальными пусковыми установками, проходят подготовку более 160-ти специалистов РВСН.

  

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