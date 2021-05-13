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Главный защитник Юга России: Черноморский флот отмечает 238-летие

Светлана Головина
05:50 13.05.2021
Свою историю Черноморский флот ведет с 13 мая 1783 года, когда корабли Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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В четверг, 13 мая, Черноморский флот России отмечает 238-летие со дня образования. В этот день в 1783 году отряд кораблей Азовской флотилии вошел в Ахтиарскую бухту, которая в дальнейшем стала легендарной Севастопольской бухтой. 

За почти два с половиной века черноморцы героически защищали родную гавань во время Крымской войны, не щадили жизней в годы Великой Отечественной войны  и смогли сохранить «ядро флота» в тяжелые 1990-е годы.

Сейчас Черноморский флот обеспечивает безопасность России на юге страны. В его составе десятки новейших ударных кораблей и подлодок, оснащенных самым современным ракетным оружием. Они позволяют морякам решать любые задачи в дальней морской и океанской зонах. В том числе, у берегов Сирии.

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