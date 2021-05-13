Главный защитник Юга России: Черноморский флот отмечает 238-летие

В четверг, 13 мая, Черноморский флот России отмечает 238-летие со дня образования. В этот день в 1783 году отряд кораблей Азовской флотилии вошел в Ахтиарскую бухту, которая в дальнейшем стала легендарной Севастопольской бухтой.

За почти два с половиной века черноморцы героически защищали родную гавань во время Крымской войны, не щадили жизней в годы Великой Отечественной войны и смогли сохранить «ядро флота» в тяжелые 1990-е годы.

Сейчас Черноморский флот обеспечивает безопасность России на юге страны. В его составе десятки новейших ударных кораблей и подлодок, оснащенных самым современным ракетным оружием. Они позволяют морякам решать любые задачи в дальней морской и океанской зонах. В том числе, у берегов Сирии.