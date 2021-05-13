ВВС Израиля уничтожили многоэтажное здание в Газе

Самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа, разрушив его почти полностью. Как уточняет РИА Новости, речь идет о башне «аш-Шурук» в центре Газы, которая к этому моменту почти разрушена.

В здании находятся десятки офисов арабских и иностранных СМИ, а также - гуманитарные организации. Перед тем, как был нанесен удар по башне, администратор здания сообщил, что беспилотники Израиля нанесли «предупредительные удары», чтобы находящиеся в здании смогли эвакуироваться и покинуть его.

За то время, как начались бомбардировки, это уже третий высотный дом, который был уничтожен в Газе. До этого израильские самолеты разнесли 10-этажный дом «аль-Джаухара» со штабом палестинской полиции, и также нанесли удар по многоэтажному зданию в районе Римал.