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ВВС Израиля уничтожили многоэтажное здание в Газе

Валентина Пескова
05:13 13.05.2021
Самолеты израильской армии разрушили башню «аш-Шурук» в центре Газы, где были расположены офисы арабских и иностранных СМИ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа, разрушив его почти полностью. Как уточняет РИА Новости, речь идет о башне «аш-Шурук» в центре Газы, которая к этому моменту почти разрушена.

В здании находятся десятки офисов арабских и иностранных СМИ, а также - гуманитарные организации. Перед тем, как был нанесен удар по башне, администратор здания сообщил, что беспилотники Израиля  нанесли «предупредительные удары», чтобы находящиеся в здании смогли эвакуироваться и покинуть его.

За то время, как начались бомбардировки, это уже третий высотный дом, который был уничтожен в Газе. До этого израильские самолеты разнесли 10-этажный дом «аль-Джаухара» со штабом палестинской полиции, и также нанесли удар по многоэтажному зданию в районе Римал.

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