Пара устроила свадьбу прямо в Домодедово из-за задержки рейса в Сочи

В московском Домодедово произошло необычное событие. Пара влюбленных, спешащих на свадьбу, оказалась в числе пассажиров перенесенного по причине непогоды рейса в Сочи.

Вместо того, чтобы расстраиваться из-за семичасовой задержки, молодожены решили устроить небольшое свадебное торжество прямо посреди аэропорта. Молодые люди в свадебных нарядах начали танцевать в зале ожидания, вызывая овации окружающих. Видео, запечатлевшее случившееся, было размещено в аккаунте capitalmoscow в Instagram.

На кадрах, снятых в Домодедово, видно, как пара кружится в медленном танце, окруженная множеством специально расступившихся, чтобы создать им место, людей. Остальные пассажиры крайне позитивно восприняли неожиданный сюрприз от жениха и невесты, а также отметили оригинальность такой импровизированной свадьбы.