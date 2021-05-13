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Миротворцы РФ провели акцию «Дружба народов без границ» в школе в Нагорном Карабахе

Валентина Пескова
03:54 13.05.2021
Ученики средней школы поселка Атерк Мардакертского района приняли участие в создании красочных рисунков, на которых представили свое художественное изображение символов мира.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе провели просветительскую акцию «Дружба народов без границ» в средней школе поселка Атерк Мардакертского района Нагорного Карабаха.

Участниками акции, прошедшей в форме интерактивного урока, стали более 100 учеников средних и старших классов. В начале миротворцы рассказали школьникам о многообразии и особенностях национальных культур Российской Федерации. А воспитанники школы, в свою очередь, посвятили свои доклады вопросам национальных культурных ценностей народов, проживающих на территории Нагорного Карабаха. Помимо этого, дети и российские миротворцы обменялись мнениями о необходимости поддержания мира на планете Земля.

Самыми яркими и запоминающимися моментами стали участие школьников и военнослужащих из России в художественном изображении символов мира. Получившиеся красочные рисунки, которые создали дети и российские офицеры, стали настоящим украшением творческой встречи.

«Наши ученики всегда радуются, когда мы им говорим, что у нас будут гости. И учителя, и ученики - мы всегда рады. Честно говоря, вы, миротворцы, - наш щит и защита. Если вы здесь - значит мы защищены», - сказала заведующая учебным процессом Нона Вердян.

В завершение мероприятия танцевальный коллектив школы представил одноклассникам и российским миротворцам танец «Кочари», исполненный в национальных костюмах.

Миротворческий контингент Российской Федерации действует в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года и контролирует режим полного прекращение всех боевых действий, согласно совместным договоренностям президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении.

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