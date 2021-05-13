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Беспилотники «Орлан-10» ЦВО начали мониторинг лесных пожаров в Сибири

Валентина Пескова
03:26 13.05.2021
Воздушная разведка беспилотными аппаратами ведется на высоте от 300 до 1000 метров, что значительно сокращает время на получение достоверных данных об очагах лесных возгораний в Кемеровской области и на Алтае.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» под управлением специалистов общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) начали мониторинг очагов возгорания в лесной местности у военных объектов на территории Кемеровской области и Алтайского края.

В начале наступившего пожароопасного сезона военнослужащие подразделений беспилотной авиации проводят разведывательные полеты в зонах расположения военных объектов и прилегающих территориях, чтобы обнаружить возможные очаги возгорания вовремя и не допустить дальнейшего распространения огня. Разведка с воздуха ведется на высоте от 300 до 1000 метров и на удалении от пункта управления БПЛА «Орлан-10» до 100 км.

Применение беспилотников значительно сокращает время, чтобы получить достоверные данные о возможных очагах возгорания благодаря применяемым в них тепловизору и видеокамере. А также - специальному бортовому оборудованию, которое установлено на воздушный разведчик и передает полученную информацию в режиме реального времени оператору комплекса.

Мониторинг лесопожарной обстановки в границах ответственности военного округа ведется круглосуточно. Для мониторинга лесных пожаров в Сибири задействовано более 200 военнослужащих и около 15 единиц военной и специальной техники.

Объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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