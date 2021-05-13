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Лавров заявил, что Запад вырабатывает свои правила за спиной мирового сообщества

Валентина Пескова
02:50 13.05.2021
Глава МИД РФ провел встречу с генсеком ООН Антониу Гуттерешем и подтвердил позицию России о недопустимости односторонних подходов в международной политике.
Лавров заявил, что Запад вырабатывает свои правила за спиной мирового сообщества
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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В России одной из главных проблем в международных политических отношениях считают попытки некоторых западных стран продвигать свои односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам проведенной встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем.

«Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм», - цитирует выступление Лаврова на пресс-конференции РИА Новости.

Министр внутренних дел РФ подчеркнул, что «внедрение концепции так называемых правил наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах». При этом Россия неизменно поддерживает деятельность всемирной организации, по-прежнему считая ее - «несущей конструкцией международной правовой системы».

Лавров назвал нелегитимными действиями применение силы без санкции Совета Безопасности и односторонние экономические санкции, поскольку для решения проблем нужно слышать голос каждой страны.

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