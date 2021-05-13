Лавров заявил, что Запад вырабатывает свои правила за спиной мирового сообщества

В России одной из главных проблем в международных политических отношениях считают попытки некоторых западных стран продвигать свои односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам проведенной встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем.

«Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм», - цитирует выступление Лаврова на пресс-конференции РИА Новости.

Министр внутренних дел РФ подчеркнул, что «внедрение концепции так называемых правил наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах». При этом Россия неизменно поддерживает деятельность всемирной организации, по-прежнему считая ее - «несущей конструкцией международной правовой системы».

Лавров назвал нелегитимными действиями применение силы без санкции Совета Безопасности и односторонние экономические санкции, поскольку для решения проблем нужно слышать голос каждой страны.