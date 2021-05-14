Военнослужащие РФ совершили восхождение на Эльбрус и установили флаги в память о защищавших Северный Кавказ
В военно-патриотической экспедиции «Дорогами Великой Отечественной войны. Битва за Эльбрус», посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие также и специалисты РГО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие Национального центра управления обороной Российской Федерации вместе со специалистами Русского географического общества (РГО) совершили восхождение на вершину Эльбруса - высочайшей горы в Европе - и установили флаги в память о солдатах, защищавших Северный Кавказ в годы Великой Отечественной войны.