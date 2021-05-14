Армия Военнослужащие РФ совершили восхождение на Эльбрус и установили флаги в память о защищавших Северный Кавказ Валентина Пескова В военно-патриотической экспедиции «Дорогами Великой Отечественной войны. Битва за Эльбрус», посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие также и специалисты РГО. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие Национального центра управления обороной Российской Федерации вместе со специалистами Русского географического общества (РГО) совершили восхождение на вершину Эльбруса - высочайшей горы в Европе - и установили флаги в память о солдатах, защищавших Северный Кавказ в годы Великой Отечественной войны. © Минобороны РФ Подъем на вершину спящего вулкана на Кавказе, расположенного на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, проходил в рамках военно-патриотической экспедиции «Дорогами Великой Отечественной войны. Битва за Эльбрус», посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая была организована со 2 по 11 мая. © Минобороны РФ Важное место в программе экспедиции, которой руководил представитель Национального центра управления обороной РФ генерал-майор Сергей Егоров, заняло посещение памятника «Героям обороны Приэльбрусья» в поселке Терскол, где состоялось возложение цветов к братской могиле солдат, сложивших головы в борьбе с фашистскими оккупантами на Северном Кавказе. Затем группа альпинистов взошла на Эльбрус, чтобы установить на вершине три флага - Минобороны России, Национального центра управления обороной РФ и РГО. © Минобороны РФ Покорять вершину отправились 15 наиболее подготовленных офицеров Национального центра управления обороной РФ и два представителя Русского географического общества. Восхождению на самую высокую точку Европы - западная вершина которой имеет высоту 5642 метра, а - восточная - 5621 метр, предшествовали продолжительные и изнурительные тренировки. © Минобороны РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика