Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Военнослужащие РФ совершили восхождение на Эльбрус и установили флаги в память о защищавших Северный Кавказ

Валентина Пескова
00:00 14.05.2021
В военно-патриотической экспедиции «Дорогами Великой Отечественной войны. Битва за Эльбрус», посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие также и специалисты РГО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Военнослужащие Национального центра управления обороной Российской Федерации вместе со специалистами Русского географического общества (РГО) совершили восхождение на вершину Эльбруса - высочайшей горы в Европе - и установили флаги в память о солдатах, защищавших Северный Кавказ в годы Великой Отечественной войны.

© Минобороны РФ

Подъем на вершину спящего вулкана на Кавказе, расположенного на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, проходил в рамках военно-патриотической экспедиции «Дорогами Великой Отечественной войны. Битва за Эльбрус», посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая была организована со 2 по 11 мая.

© Минобороны РФ

Важное место в программе экспедиции, которой руководил представитель Национального центра управления обороной РФ генерал-майор Сергей Егоров, заняло посещение памятника «Героям обороны Приэльбрусья» в поселке Терскол, где состоялось возложение цветов к братской могиле солдат, сложивших головы в борьбе с фашистскими оккупантами на Северном Кавказе. Затем группа альпинистов взошла на Эльбрус, чтобы установить на вершине три флага - Минобороны России, Национального центра управления обороной РФ и РГО.

© Минобороны РФ

Покорять вершину отправились 15 наиболее подготовленных офицеров Национального центра управления обороной РФ и два представителя Русского географического общества. Восхождению на самую высокую точку Европы - западная вершина которой имеет высоту 5642 метра, а - восточная - 5621 метр, предшествовали продолжительные и изнурительные тренировки.

© Минобороны РФ
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:00 Армия
За неделю у границ РФ обнаружено 36 иностранных самолетов-разведчиков
23:15 В стране и мире
«Обвинения не имеют оснований»: Медведев поддержал Медведчука и Козака
22:33 В стране и мире
Число жертв в секторе Газа превысило 100 человек
21:01 В стране и мире
Байден намерен предложить Путину создать международный стандарт кибербезопасности
20:05 Армия
Командующий СФ заявил о готовности российских военных обеспечить безопасность РФ в Арктике
Популярное
Популярное
Видео
Психиатр рассказал, как вести себя с агрессивными людьми
Видео
«Было ожидаемо»: брат рассказал об учительнице, закрывшей ребенка при стрельбе в Казани
Видео
ФСБ выявила в Шереметьево медицинскую клинику, выдававшую фальшивые справки иностранцам
«Тлеющие угли в мангале»: в реакторе Чернобыльской АЭС усилились ядерные реакции
Видео
Одеяла с оспой: экс-участник комиссии по биооружию рассказал о первых исторических попытках США его применить
Доктор назвала лучшее для здоровья время принятия душа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.