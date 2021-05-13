Российские военные остановили двигавшуюся по несогласованному маршруту колонну техники США в Сирии

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии остановили колонну американской бронетехники, которая двигалась по несогласованному маршруту по трассе M-4. Отмечается, что колонна состояла из шести бронеавтомобилей типа «MRAP».

«На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США», - сообщил на брифинге руководитель ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.

Колонна была остановлена российскими военнослужащими и возвращена в обратном направлении.