Армия Мгновения спокойствия: Минобороны публикует уникальные фотографии советских военачальников в минуты отдыха Алексей Курильченко На сайте Минобороны России опубликованы фотографии советских военачальников Великой Отечественной войны, запечатленных в минуты отдыха от ратных будней. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы» Минобороны России продолжает публикацию уникальных фотографий известных советских военачальников. © Минобороны РФ Новый раздел «Дачный отдых от ратных дел» представляет собой галерею уникальных фотографий известных военачальников и полководцев Великой Отечественной войны в минуты семейного дачного отдыха в послевоенные десятилетия. © Минобороны РФ Посетители раздела смогут, например, увидеть главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна или Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна за приготовлением шашлыков, супругов Говоровых или Покрышкиных на лодочной прогулке, Коневых, Соколовских, Хрулевых, Чуйковых в кругу родных и друзей. Кроме того, пользователи узнают, что многие военачальники дружили семьями, часто совместно проводили отдых, а некоторые – даже становились родственниками. © Минобороны РФ Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы» и фонда «Наследники Победителей». Фото из семейных и личных архивов. Многие материалы публикуются впервые. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика