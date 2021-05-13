На поток: в России участились случаи выдачи фальшивых медицинских справок для мигрантов

На кадрах оперативной съемки ФСБ испуганная женщина-врач сдает все улики - бланки, печати, липовые медицинские справки. Именно благодаря этим подделкам мигранты из стран Средней Азии получали официальное разрешение на въезд в Россию. Судя по количеству фальшивок - более сотни - дело было поставлено на поток.

Ниточка в эту клинику тянется из столичного аэропорта Шереметьево - именно там удалось пресечь канал, по которому в нашу страну попадали нелегальные мигранты. После обысков здесь подозрительно тихо, пустые коридоры.

В другом офисе этого же медцентра посетителей гораздо больше. Лежат под капельницами, сидят в очереди - без какой-либо социальной дистанции. Но персонал, как только слышит о справках для приглашения в Россию, делает испуганные глаза и в один голос утверждает, что никаких справок не выдает. А вот пациенты уверяют - еще недавно такие документы здесь выдавали.

Медицинские клиники, которые обслуживают в основном мигрантов, по сути, стали пособниками в целой индустрии по привлечению в Россию дешевой рабочей силы, считают эксперты.

«Какие-то фирмы стали этим пользоваться, и несмотря на то, что иностранец приезжал в РФ не с целью лечения, фирмы стали оформлять приглашение на лечение», - отметил руководитель визового центра Юрий Певзнер.

В условиях, когда границы закрыты, именно поездки по медицинским основаниям стали той лазейкой, благодаря которой можно либо попасть в Россию, либо - наоборот уехать из страны. В Интернете десятки сайтов, где обещают оформить необходимые справки для поездки абсолютно безболезненно - без врачей, обследований и относительно недорого.

«Очень сложно проверить, поддельное приглашение и или настоящее. Нет системы проверки и возможность у пограничников проверить информацию», - считает эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев.

Правда, даже купленная через курьера справка еще не гарантирует, что вас беспрепятственно выпустят за границу. На сайтах даже в правописании иногда ошибки. Клиники, которые выдают такие документы официально - и совсем за другие деньги - предупреждают: в условиях пандемии требования к въезжающим в каждой стране разные, и они все время меняются, с учетом эпидемиологической обстановки. И вместо того, чтобы вылететь в отпуск, есть риск просто «пролететь».