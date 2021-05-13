«Двухколесный недруг»: как в регионах страны борются с «лихачами» на самокатах

В Санкт-Петербурге сенаторы пошли против самокатов. Опасно лавируя между пешеходами, самокаты отвоевывают у них тротуары, площади и скверы. Например, в Волгограде мужчина чудом избежал аварии, выехав прямо на дорогу.

А вот ближайший месяц пятилетний Денис Москвичев из Челябинска проведет в больнице. Он получил перелом голени со смещением. Мальчика сбили на самокате прямо в парке во время прогулки.

«Ребенок вышел на дорогу и его сбил электросамокат арендованный, на нем спереди была девушка, а сзади парень. Он упал, они задним колесом проехались по ноге», - рассказала мама мальчика Евгения Каменецкая.

Делить проезжую часть с электротранспортом вынуждены и автомобилисты. Самокаты сейчас, кажется, чуть ли не на каждом перекрестке.

Хит сезона в Санкт-Петербурге - электросамокаты в аренду. В отличие от обычных, который развивает скорость максимум до 20 километров в час, арендные гораздо быстрее. Поэтому местные власти были вынуждены договариваться с прокатными компаниями, чтобы ограничить их скорость передвижения до 15 километров в час.

Закручивать гайки чиновники не собираются. Ведь есть среди пользователей электросамокатов и сознательные водители. А вот нарушителей ждет попадание в черный список.

«Никаких штрафных санкций применять не будем, но программно ограничивать в том числе и возможность аренды и обмениваться черными списками конечно у прокатных компаний», - поделился председатель комитет по транспорту администрации Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

А еще в Санкт-Петербурге теперь запрещено оставлять арендные самокаты ближе 15 метров к остановкам общественного транспорта и вестибюлям метро. Сами владельцы кикшеринга, так называют этот сервис, считают, что к ограничениям надо подходить избирательно.

«Есть самокаты-убийцы, которые ездят 80 километров в час. На такие самокаты нужны права как на мотоцикл, либо ограничивать скорость. Наши самокаты аналогичны велосипедам, скорость движения не больше 20 километров в час. Вес самоката, его скорость ускорения соответствует велосипеду. По этой причине считаю, что ограничение здесь не поможет», - отметил генеральный директор сервиса аренды электросамокатов Андрей Синьковский.

В Севастополе крупный сервис по аренде электросамокатов уже давно держит любителей быстрой езды «на коротком поводке».

«Мы можем контролировать программно скорость самоката. Мы это делаем, мы ограничиваем ее до 25 километров в час, потому что это прежде всего безопасность. Больше он не может надавить, газануть. 25 километров в час - это лимит и как сильно бы он не давил на газ, быстрее он не поедет», - рассказала управляющая сервисом аренды самокатов Татьяна Соломуд.

Электросамокаты, какой бы мощностью они не обладали, транспортным средством не являются. Но все чаще звучат призывы приравнять таковые, например, к мопедам с обязательной выдачей водительского удостоверения.

«В пешеходной зоне нельзя ездить выше 15 километров в час, а на улице выезжать на таких скоростях ,где нельзя передвигаться без дополнительной защиты. Если скорость 50 километров в час, там должна быть экипировка типа как у мотоциклистов. Это уже личный выбор, если хочешь так ездить: надень экипировку, подчиняйся ПДД, хотя это не лучший вектор», - добавил заместитель руководителя ГКУ ЦОДД Александр Евсин.

В крупных городах электросамокаты стали для многих незаменимым средством передвижения, чтобы избежать пробок. Понятно, что явление это сезонное. Модно, практично, пусть и не всегда безопасно, но электросамокаты, кажется с нами надолго. И не исключено, что уже совсем скоро они могут вполне официально стать отдельным видом транспорта с правами и обязанностями их владельцев.