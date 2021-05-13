В Армении возбуждено уголовное дело о «нарушении территориальной целостности»

Представитель генпрокуратуры Гор Абрамян сообщил, что прокуратура Армении возбудила уголовное дело о «нарушении территориальной целостности». Азербайджанскими военные перешли госграницы в Сюникской области страны.

«В гарнизонной военной прокуратуре города Горис возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное пересечение госграницы группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения" и "действия, направленные на нарушение территориальной целостности», - написал Абрамян в Facebook.

Азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области Армении. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные, пишет РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В ходе переговоров стороны обсудили обострение отношений Баку и Еревана. Дипломаты отметили важность решения подобных острых ситуаций политическими и дипломатическим средствами.