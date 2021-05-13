В Минобороны РФ представили уникальную выставку о финансовом обеспечении армии во время Великой Отечественной войны

Уникальная межведомственная тематическая выставка «Финансы. С расчетом на Победу!», в создании которой приняли участие более десятка ведомств и организаций, подготовлена к открытию Департаментом финансового обеспечения Минобороны Российской Федерации. Экспозицию в здании главного военного ведомства 12 мая посетили делегации руководства Министерства иностранных дел России, Министерства финансов, Центрального Банка и Федерального казначейства.

Выставочная экспозиция представлена тематическими блоками: «Воюющий Тыл», «На линии огня», «Деньги военной поры - от оккупации к освобождению» и «Сквозь время память сохраним». Как объяснили посетителям во время экскурсии - деньги воевали как по одну, так и по другую сторону фронта. А воюющими сторонами выстраивались военные экономики в противовес экономике противника. Но в итоге «рубль» все же победил.

В разделе «Воюющий Тыл» гости узнали об устройстве военной экономики и финансов со стороны советской линии фронта. Им рассказали, сколько денег отводилось на военный бюджет страны, о работе военных финансистов по снижению цен и себестоимости, организации работы военных предприятий, билетах Государственного Банка СССР, облигациях государственного военного займа, подготовке кадров военных финансистов, материалах по карточной системе, образцах распределительных карточек, талонов на продукты, товарах и услугах - все это стало выставочными образцами, которые в настолько масштабном и систематизированном виде собраны впервые.

В экспозиции «На линии огня» посетители ознакомились с организацией системы выплат действующей армии, партизанам, народному ополчению. Получили возможность увидеть реальные приказы и благодарности Госбанка СССР о награждении и поощрении сотрудников, телеграммы письма, акты-описи, рапорты, почтовые переводы.

Военными финансистами проводилась большая работа по переводу наличных расчетов с личным составом армии в безналичные. В конце войны доля безналичных расчетов составила около 98%. За время войны был создан механизм осуществления денежных почтовых переводов в любую точку нашей страны.

Наличные денежные знаки, имевшие хождение не только в период Великой Отечественной, но и в целом - во Второй мировой войне, также, как пули и снаряды, являлись негромким, но важным оружием в сражениях того времени. Так как валюты воюющих сторон работали на военную и внутреннюю экономику стран.

На выставке представлены денежные знаки, выпущенные для стран, освобожденных Красной Армией - Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польши, Югославии, Австрии, Германии, деньги, имевшие обращение в захваченных фашисткой Германией и Италией странах - Сербии, Польше, Греции, военный платежный сертификат для военнослужащих американских военных баз в Японии и других странах, и островах Тихого океана. В последнем разделе экспозиции - памятные монеты, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне, Банка России.