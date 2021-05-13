Командующий СФ заявил о готовности российских военных обеспечить безопасность РФ в Арктике

Группировка российской армии, развернутая в Арктике, готова обеспечить безопасность России в регионе. Об этом заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов.

«В настоящее время в Арктике развернута группировка сил и войск, способная адекватно реагировать на существующие и прогнозируемые угрозы. Северный флот способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность Российской Федерации в Арктическом регионе», – сказал адмирал.

Он подчеркнул, что Северный флот обеспечивает безопасность России не только в Арктике, но и других подконтрольных регионах Мирового океана.

Моисеев отметил, что помимо выполнения основных обязанностей, личный состав Северного флота в Арктике решает задачи оказания помощи и спасания на море, безопасности судоходства и экологической безопасности.