Командующий СФ: США рассматривают Норвегию как собственный плацдарм в Арктике

Соединенные Штаты рассматривают Норвегию в качестве основного плацдарма в Арктике и размешают там средства разведки и наблюдения. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Петр Великий».

«В последнее время в качестве основного "плацдарма" в Арктике США рассматривают Норвегию как территорию, которая используется для передового присутствия ВС, размещения средств разведки и наблюдения, развития инфраструктуры двойного назначения», - сказал Моисеев.

Командующий напомнил об исторически сложившихся отношениях Осло и Москвы, однако, по его словам, Норвегия под давлением содействует расширению присутствия Североатлантического альянса, растет конфликтный потенциал в Арктическом регионе.

«Петр Великий» - крейсер проекта 1 144 «Орлан». Одной из основных причин строительства крейсеров проекта 1 144 с ядерной энергетической установкой явилось принятие на вооружение ВМС США первого в мире атомного крейсера «Лонг-Бич» с управляемым ракетным оружием. А после того как американские атомные подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами получили возможность выхода в океан и стали практически неуязвимыми, иметь крупные многоцелевые крейсера в составе ВМФ нашей страны стало объективной необходимостью.

Все четыре «Орлана» были разработаны и построены на Балтийском судостроительном заводе. По классификации НАТО этот проект из-за своих размеров и мощного вооружения получил название battlecruiser, что в переводе на русский значит «линейный крейсер».

Подробнее об «Орлане» можно узнать в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».