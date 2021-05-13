Адмирал Моисеев заявил, что Севморпуть должен использоваться на российских условиях

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что Севморпуть должен использоваться только на российских условиях.

«Россия настаивает на порядке использования Северного морского пути в своих интересах, так как он пролегает по российской территории», - сообщил он.

Моисеев напомнил, что в мире сейчас активные обсуждения «свободы навигации» по Северному морскому пути или даже «интернационализации управления им».

Это, разумеется, невозможно - большая его часть проходит или в территориальных водах России, или в экономической зоне страны. По словам адмирала, позиция РФ по этому вопросу высказывалась неоднократно, в том числе и руководством оборонного ведомства.

Помимо этого, Севморпуть находится в сложной ледовой обстановке, а значит, для организации безопасного плавания в любом случае необходим особый порядок использования этой коммуникации.