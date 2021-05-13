Адмирал Моисеев: в этом году доля новейшего вооружения Северного флота превысит 62%

Доля новейшего вооружения Северного флота превысит 62% в 2021 году. Об этом на брифинге на борту атомного ракетного крейсера «Петр Великий» рассказал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

«Северный флот получит в этом году 345 единиц вооружения, доля современной техники составит свыше 62%», - сказал он.

Моисеев добавил, что Северный флот собирается провести испытания для 79 образцов военной техники, включая 13 кораблей и судов.