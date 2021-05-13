Командующий Северным флотом: НАТО интенсифицирует учения в Арктике

НАТО наращивает интенсивность военных учений у границ России в Арктике. Об этом заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Он сделал это на брифинге на атомном ракетном крейсере «Петр Великий».

«Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки Объединенных вооруженных сил НАТО у российских границ в Арктике возросла, что оказывает негативное влияние на систему региональной безопасности», - сказал Моисеев.

Как добавил адмирал, последние годы - время роста военной активности иностранных государств в ближней морской зоне в Арктике.

«Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, что, констатирую, практически этого не было со времен послевоенных лет Второй мировой войны. Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США», - отметил Моисеев.

Интенсивность мероприятий как оперативной, так и боевой подготовки НАТО увеличилась. При этом, по словам Моисеева, районы проведения этих мероприятий смещаются к границам России. Чаще стали летать и самолеты американской стратегической бомбардировочной авиации.

Адмирал подчеркнул, что эти действия носят провокационный характер и негативно влияют на систему региональной безопасности.