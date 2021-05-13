Песков: Кремль не следит за выдвижением Путина на Нобелевскую премию

В Кремле не следят за историей с выдвижение президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что о выдвижении правительство узнало из публикаций в СМИ.

«Нет, не следим. Узнали из СМИ», - заключил Песков.

По данным СМИ, кандидатуру Путина на премию выдвинул писатель Сергей Комков. По его словам, на данный момент число номинантов составляет 286 человек.