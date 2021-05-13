В России предложили создать робота для доставки танковых боеприпасов

Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева опубликовали патент на военного робота, предназначенного для погрузки боеприпасов в танки и бронемашины. По данным РИА Новости, документ доступен на сайте Роспатента.

Машина создана на основе тягача МТ-ЛБу. Она может управляться дистанционно - использование такой машины может ускорить процесс пополнения боекомплекта в три-четыре раза.

Отмечается, что на данный момент в мире не имеется аналогов подобного робота. В документе в качестве примера приводятся южнокорейский К-10 и американский ХМ2002, но подчеркивается, что эти машины не могут управляться дистанционно.