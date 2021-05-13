Скончалась заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова

Заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис-Петрова ушла из жизни 12 мая на 90-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Александрийского театра.

«12 мая на 90-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис-Петрова», - говорится в сообщении.

Артистке было 89 лет. Более 30 лет жизни она посвятила работе в Александрийском театре. Ее известные работы - в фильмах «Окно в Париж», «Трое в лодке, не считая собаки», сериале «Улицы разбитых фонарей».

О причинах смерти не сообщается.