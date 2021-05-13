На военные сборы в ЛНР призвали резервистов
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об участии резервных граждан на сборах.
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В самопровозглашенной Луганской Народной Республике вызовут три тысячи граждан из состава резервных формирований для проведения военных сборов.
«В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, постановляю Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 17.05.2021 по 21.05.2021», - говорится в указе Пасечника.
Также было поручено призвать на военные сборы граждан в Народную милицию ЛНР, а также привлечь к проведению военных сборов 198 единиц транспортных средств для комплектования подразделений Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов.