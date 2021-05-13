Покорители небес: «Стрижи» и «Русские Витязи» готовят авиашоу к своему 30-летию

В небе над подмосковным аэродромом Кубинка сегодня засиял «Кубинский бриллиант» - тот самый, что демонстрируют асы высшего пилотажа. «Стрижи» и «Русские Витязи» готовятся к праздничному шоу в честь 30-летия своих пилотажных групп.

Торжество пройдет 15 мая. «Русские Витязи» и «Стрижи» выполняют демонстрационные полеты на истребителях Су-35С и МиГ-29, «Беркуты» - на вертолетах Ми-28Н, а также пилотажные группы «Реакторы» - на самолетах Л-29, «Первый полет» - на самолетах Як-52.

Одиночный пилотаж продемонстрирует семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, заслуженный мастер спорта России Светлана Капанина на самолете EXTRA.

«Русские Витязи» - единственная пилотажная группа в мире, которая совершает полеты на тяжелых истребителях.

Нужно подчеркнуть, что «Витязи» выполняют высший пилотаж на серийных образцах боевых машин и регулярно подтверждают навыки военных летчиков. Группа сформирована в 1991 году на базе 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка, базировавшегося на подмосковном аэродроме Кубинка. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях Су-27П и Су-27УБ. В 2016 году группа начала эксплуатацию новых самолетов Су-30СМ. В 2019 году получены новые самолеты Су-35С.

«Стрижи» - авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

«Стрижи» способны выполнить фигуры высшего пилотажа, осуществляемые группой и парой самолетов, а также поодиночке. В комплекс выступлений входят такие пилотажные порядки, как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло».

Вместе с «Русскими Витязями» «Стрижи» выполняют уникальную фигуру «Кубинский бриллиант», когда в смешанном строю идут сразу девять истребителей Су-30 и МиГ-29.