В Москве произошло возгорание на строительном объекте

В Пресненском районе на строительном объекте по адресу Звенигородское шоссе, 11 произошло возгорание. Сообщение о ЧП поступило в 15.16 в ОДС ЦУКС.

«Перекрыты две полосы из области в центр на Звенигородском шоссе. Только поворотные налево пускают», - сообщили очевидцы в Сети.

Возгорание произошло на общей площади около 15 квадратных метров. В 15.33 возгорание было локализовано. Информации о пострадавших не поступало.