В Москве произошло возгорание на строительном объекте
На Звенигородском шоссе случился пожар на строительной площадке.
© Видео: Маргарита Анисимова, Youtube © Фото: Валерия Кузнецова, ВКонтакте
В Пресненском районе на строительном объекте по адресу Звенигородское шоссе, 11 произошло возгорание. Сообщение о ЧП поступило в 15.16 в ОДС ЦУКС.
«Перекрыты две полосы из области в центр на Звенигородском шоссе. Только поворотные налево пускают», - сообщили очевидцы в Сети.
Возгорание произошло на общей площади около 15 квадратных метров. В 15.33 возгорание было локализовано. Информации о пострадавших не поступало.