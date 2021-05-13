В стране и мире На химическом заводе под Парижем произошел пожар Кира Карон Под Парижем горит химический завод, занимающийся обработкой металл. © Видео: @AlerteFR, Twitter © Фото: @AlerteFR, Twitter Читайте нас на: На территории Безона возле Парижа произошел пожар на химическом предприятии. На данный момент власти эвакуируют людей, которые живут возле завода. Местные власти возможного загрязнения окружающей среды. «Существует риск загрязнения почвы и воды в реке», - заявил глава администрации мэра Безона, передает France Bleu. Хмической завод специализируется на обработке металлов. Были риски загрязнения, но они были окончательно исключены. Пострадавших в пожаре нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика