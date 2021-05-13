На химическом заводе под Парижем произошел пожар
Под Парижем горит химический завод, занимающийся обработкой металл.
© Видео: @AlerteFR, Twitter © Фото: @AlerteFR, Twitter
На территории Безона возле Парижа произошел пожар на химическом предприятии.
На данный момент власти эвакуируют людей, которые живут возле завода. Местные власти возможного загрязнения окружающей среды.
«Существует риск загрязнения почвы и воды в реке», - заявил глава администрации мэра Безона, передает France Bleu.
Хмической завод специализируется на обработке металлов. Были риски загрязнения, но они были окончательно исключены. Пострадавших в пожаре нет.