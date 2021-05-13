Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

National Interest выделил пять лучших образцов вооружения Парада Победы

Алена Миронова
14:37 13.05.2021
Американский журнал National Interest назвал пять лучших образцов вооружения Парада Победы.
National Interest выделил пять лучших образцов вооружения Парада Победы
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Американское издание The National Interest провело анализ представленной 9 Мая военной техники в Москве на Красной площади, выделив при этом пять лучших образцов вооружения.

Как отмечается в журнале, на парадах демонстрируются «новейшие и самые эффективные системы вооружений». По версии The National Interest, в лидирующую пятерку вошли сухопутная техника, ракеты, а также системы ПВО.

Так, например, упоминается бронетехника, созданная на базе универсальной боевой платформы «Армата».

«Т-14 - флагманский основной боевой танк России, который может похвастаться множеством передовых функций, соответствующих или превосходящих лучшие характеристики танков НАТО. Т-15 - это тяжелая боевая машина пехоты», - отмечает издание.

В статье акцентируется внимание на том, что прямой аналог Т-15, который представляет собой нечто среднее между БМП и бронетранспортером, в НАТО отсутствует.

Издание упоминает также и о межконтинентальной баллистической ракете стратегического назначения РС-24 «Ярс» - она оснащена по меньшей мере тремя независимыми боеголовками и разработана в мобильном и шахтном вариантах.

Должное внимание уделяется боевому многофункциональному робототехническому комплексу «Уран-9». Его The National Interest называл одним из самых уникальных оборонных продуктов.

«"Уран-9", оснащенный потрясающим вооружением, должен обеспечить огромную огневую мощь в условиях интенсивных боевых действий, не подвергая опасности жизнь российских военнослужащих», - отмечается в статье.

Не забыли в издании также и о гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе Х-47М2 «Кинжал». В статье говорится о том, что гиперзвуковая баллистическая ракета воздушного базирования может развить скорость до 13 Махов, поражая цели на расстоянии до трех тысяч километров. А с учетом неимоверной скорости и маневренности, эта ракета - угроза не только для американских авианосных ударных групп. Она также может преодолеть систему ПРО США.

Самой совершенной российской системой ПРО американское издание называет ЗРК С-400 «Триумф». Отмечается, что С-400 является визитной карточкой российской оборонной промышленности. В статье обратили внимание на его способности и универсальность по сравнению с предшественником С-300.

«Он может похвастаться четырьмя различными типами ракет, которые обеспечивают эффективную работу на коротких и очень больших дистанциях», - говорится в публикации.

В издании также отметили, что С-400 способен отслеживать самолеты, крылатые и баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты, а также имеет зону прикрытия на дальности до 400 километров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:05 В стране и мире
Видео
Путин поручил наградить сотрудников казанской гимназии №175
13:36 В стране и мире
«Тлеющие угли в мангале»: в реакторе Чернобыльской АЭС усилились ядерные реакции
11:13 ОПК
МС-21 с отечественными двигателями пройдет дополнительные испытания в ЦАГИ
13:00 В стране и мире
Видео
В Гидрометцентре предрекли россиянам аномальную жару
10:38 В стране и мире
Видео
«Очень сложный»: в МЧС Абхазии рассказали о маршруте, по которому пошли российские туристы
Популярное
Популярное
«Тлеющие угли в мангале»: в реакторе Чернобыльской АЭС усилились ядерные реакции
Видео
Одеяла с оспой: экс-участник комиссии по биооружию рассказал о первых исторических попытках США его применить
Видео
ФСБ выявила в Шереметьево медицинскую клинику, выдававшую фальшивые справки иностранцам
Видео
Эксперт рассказал, как цвет напитков влияет на организм
Врач рассказал, действительно ли морковь и черника помогут улучшить зрение
NYT: у некоторых представителей США за рубежом выявили повреждения мозга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.