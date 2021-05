В стране и мире National Interest выделил пять лучших образцов вооружения Парада Победы Алена Миронова Американский журнал National Interest назвал пять лучших образцов вооружения Парада Победы. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Американское издание The National Interest провело анализ представленной 9 Мая военной техники в Москве на Красной площади, выделив при этом пять лучших образцов вооружения. Как отмечается в журнале, на парадах демонстрируются «новейшие и самые эффективные системы вооружений». По версии The National Interest, в лидирующую пятерку вошли сухопутная техника, ракеты, а также системы ПВО. Так, например, упоминается бронетехника, созданная на базе универсальной боевой платформы «Армата». «Т-14 - флагманский основной боевой танк России, который может похвастаться множеством передовых функций, соответствующих или превосходящих лучшие характеристики танков НАТО. Т-15 - это тяжелая боевая машина пехоты», - отмечает издание. В статье акцентируется внимание на том, что прямой аналог Т-15, который представляет собой нечто среднее между БМП и бронетранспортером, в НАТО отсутствует. Издание упоминает также и о межконтинентальной баллистической ракете стратегического назначения РС-24 «Ярс» - она оснащена по меньшей мере тремя независимыми боеголовками и разработана в мобильном и шахтном вариантах. Должное внимание уделяется боевому многофункциональному робототехническому комплексу «Уран-9». Его The National Interest называл одним из самых уникальных оборонных продуктов. «"Уран-9", оснащенный потрясающим вооружением, должен обеспечить огромную огневую мощь в условиях интенсивных боевых действий, не подвергая опасности жизнь российских военнослужащих», - отмечается в статье. Не забыли в издании также и о гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе Х-47М2 «Кинжал». В статье говорится о том, что гиперзвуковая баллистическая ракета воздушного базирования может развить скорость до 13 Махов, поражая цели на расстоянии до трех тысяч километров. А с учетом неимоверной скорости и маневренности, эта ракета - угроза не только для американских авианосных ударных групп. Она также может преодолеть систему ПРО США. Самой совершенной российской системой ПРО американское издание называет ЗРК С-400 «Триумф». Отмечается, что С-400 является визитной карточкой российской оборонной промышленности. В статье обратили внимание на его способности и универсальность по сравнению с предшественником С-300. «Он может похвастаться четырьмя различными типами ракет, которые обеспечивают эффективную работу на коротких и очень больших дистанциях», - говорится в публикации. В издании также отметили, что С-400 способен отслеживать самолеты, крылатые и баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты, а также имеет зону прикрытия на дальности до 400 километров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика